Calciomercato Napoli - In difesa al Napoli piacciono Hancko del Feyenoord e Martinez Quarta della Fiorentina. Se Italiano dovesse diventare l'allenatore del Napoli allora l'argentino sarebbe un'opzione ancor più percorribile. Ha un contratto fino al 2025. De Laurentiis ha stanziato 20 milioni per un colpo in difesa. Lo riporta Gazzetta dello Sport.