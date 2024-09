Martedì primo allenamento per McTominay e Gilmour: saranno a Napoli già lunedì

Napoli - Martedì pomeriggio il giorno del rientro per Gilmour e McTominay, tra l’altro, saranno entrambi presenti al centro sportivo di Castel Volturno: domani giocheranno contro il Portogallo a Lisbona e poi torneranno a Napoli. E cominceranno la preparazione: primo allenamento per entrambi, considerando che l’acquisto di McTominay è stato ufficializzato la sera dell’ultimo giorno di mercato, alla vigilia della partita contro il Parma, e che invece Gilmour è arrivato a Capodichino a poche ore dalla partita. Hanno appena fatto in tempo a incassare l’applauso del Maradona prima dell’inizio della partita, nel corso della presentazione, e poi si sono accomodati in tribuna. Lo scrive il Corriere dello Sport.