Marolda: "Osimhen andrà via certamente! Ho un'impressione sul caso Zielinski..."

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della pesante sconfitta rimediata dal Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone e della gara che gli azzurri giocheranno sabato sera in campionato contro la Roma.

"Quando si parlò della formazione di Napoli-Frosinone, avevo dei dubbi. Mi domando se Di Lorenzo fisicamente stia bene o se non stia andando oltre quelle che sono le sue attuali possibilità. Il calciatore ha delle difficoltà e va stimato per il fatto di essere sceso in campo ugualmente.

Adesso c'è il rischio che possa interrompersi una crescita che, seppur lentamente, si stava verificando. Ci sono diversi elementi che premono per andare via. Non riesco a trovare delle giustificazioni per il risultato negativo.

Dai calciatori azzurri mi aspettavo un'altra reazione, sono molto deluso. Ora sono curioso di capire come ci si comporterà con la Roma. Non bisogna commettere l'errore di pensare al Napoli dello scorso anno, questa è una squadra diversa. Non vorrei si rincorresse un'idea di gioco non più proponibile anche per la debolezza della difesa.

Mercato di gennaio? Trovare in inverno un difensore forte per risolvere tutti i problemi non è facile, bisogna attendere l'estate per un investimento di livello. A gennaio si può prendere qualche rattoppo.

Mazzocchi? Con il ritorno di Sabatini e l'addio di De Sanctis si potrebbe anche andare sull'alternativa Faraoni. Zielinski? Ho l'impressione che il Napoli ritenga che le cifre necessarie al rinnovo del polacco rappresentino più un costo che un investimento. Il club ha un tetto alto, oltre il quale però non va.

Osimhen? Il nigeriano andrà certamente via, la cessione ci sarà. Un rinnovo permetterà al calciatore di guadagnare di più e al Napoli di incassare di più.