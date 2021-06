Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Mario Rui: "Ha un contratto lunghissimo, l’ha appena rinnovato e scadrà nel 2025, ha anche 131 presenze che non sono bastate a fargli conquistare del tutto le simpatie di uno stadio che, prima di svuotarsi, talvolta ha mugugnato. Mario Rui è l’unico vero mancino in organico, rappresenta un investimento e anche un riferimento tattico per il momento imprescindibile"