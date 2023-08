Rinnovo Mario Rui, Gazzetta: si è ridotto l'ingaggio pur di restare a Napoli, spunta un retroscena sull'agente

Notizie Napoli calcio. Mario Rui ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2026: nonostante qualche momento di tensione, il futuro del terzino portoghese sarà ancora in maglia azzurra.

Del rinnovo di Mario Rui con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svelando anche un retroscena:

Il procuratore si era lamentato di un dietrofront da parte del presidente nella trattativa per un rinnovo al ribasso. Il rapporto tra i due è sempre stato di profonda stima e anche i momenti di disaccordo sono stati superati in modo costruttivo. Questo è proprio uno di quei casi: il giocatore si è messo a disposizione per ridursi l’ingaggio ma prolungando la permanenza. L’ingaggio passa da 2,5 milioni di euro a circa 2 (gli importi sono comprensivi di bonus), per i prossimi tre anni. Giuffredi, come in occasione del rinnovo di Di Lorenzo, non ha richiesto alcuna commissione per questa operazione.