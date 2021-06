Mario Rui non convince Spalletti per esigenze tattiche: l'allenatore ha chiesto ADL dei piccoli ritocchi

CALCIO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti non sembrerebbe molto convinto di avere solo Mario Rui per l'out mancino. Per questo motivo ha chiesto alla società un innesto titolare per la fascia di sinistra: "Aurelio De Laurentiis è sempre presente, è solito fare il punto con Luciano Spalletti, Giuntoli e Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato. Al nuovo allenatore l’organico piace, ma vanno aggiustate alcune cose. La fascia sinistra, per esempio, non può restare precaria, ha bisogno di un titolare. Probabilmente, Mario Rui non soddisfa le esigenze richieste dal ruolo. Sul piano dell’impegno, l’esterno portoghese non ha deluso ma ci vuole qualcosa di diverso sul piano tattico"