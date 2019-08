Marelli: "Tanta confusione in Fiorentina-Napoli: Massa doveva essere chiamato al Var da Valeri sul caso Mertens"

L'ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino.

Quanta confusione per Massa in Fiorentina-Napoli.

"Davvero tanta. La responsabilità è dell’Aia che non ha proceduto a fare un’informazione capillare circa le novità introdotte nel regolamento. C’è stato un confronto pochi giorni fa, ma non è bastato".

Fa discutere il rigore concesso a Mertens: perché Massa non è andato alla Var?

"Un arbitro fischia un rigore per la dinamica degli eventi, se l’episodio non è lampante. Quello è un tipico caso da rigore in presa diretta per la dinamica, ma con la tecnologia avrebbero dovuto correggersi. Ha sbagliato Massa a concederlo, ma ha sbagliato anche Valeri che non lo ha richiamato a vedere le immagini".

A proposito: è vero che gli arbitri ne hanno di aggiuntive?

"No, nel modo più assoluto. I direttori di gara hanno le immagini della produzione, in questo caso Sky, e non ci sono telecamere aggiuntive. L’ho sperimentato in prima persona a San Siro: le dodici telecamere che forniscono i video alla cabina della tv, trasmettono le stesse anche nella cabina Var"