Marcolin: "Ricordo le 5 gare del mio Napoli a Campobasso per la morte di Sergio Ercolano. Quel silenzio nel riscaldamento..."

Serie A - Dario Marcolin, ex calciatore di Napoli e Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica. Eccone uno stralcio:

"Alla fine di marzo il coronavirus si è portato via pure "il Gianca", mio padre: è successo all’improvviso e a volte penso a un brutto incubo. Lui abitava a Brescia e non ho potuto dargli neppure l’estremo saluto».

Dall’invidiabile curriculum dell’ex centrocampista lombardo, tuttavia, spunta pure il biennio un po’ meno elettrizzante in Serie B con il Napoli, di cui indossò orgogliosamente per 18 mesi la fascia di capitano. «Ho tanti bei ricordi di quel periodo e uno orribile: le 5 partite che fummo costretti a disputare in campo neutro e a porte chiuse nello stadio di Campobasso, nell’autunno 2003, per la squalifica del San Paolo».

Qual è il suo flash back di quel calcio senza tifosi, Marcolin?

«Fu come prendere una bastonata, per noi del Napoli. Cominciò tutto nel derby al Partenio contro l’Avellino, con gli incidenti in tribuna e la tragica morte di un giovanissimo sostenitore della nostra squadra, Sergio Ercolano. Il club fu punito per responsabilità oggettiva, con una sanzione drastica».

Campo neutro e porte chiuse, appunto...

«La punizione fu doppia e intorno a noi c’era una atmosfera tristissima. Ricordo i ritiri alla vigilia delle cinque partite a Campobasso e quel silenzio durante il riscaldamento prima del fischio d’inizio, che era il momento più deprimente per noi giocatori. Tornare al San Paolo fu una vera liberazione».

Per questo pensa che il calcio potrà e dovrà partire anche senza i tifosi, Marcolin?

«I più penalizzati saranno i tifosi, purtroppo: dovranno accontentarsi della tv. Ma è una situazione di emergenza in tutti i settori e bisogna adattarsi e venirsi incontro: le porte chiuse per adesso sono necessarie».