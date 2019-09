Marcolin ammette: "Dopo il gol di Higuain ho temuto una goleada. Grandi meriti di Ancelotti nel recuperare lo svantaggio di 3-0"

Notizie Calcio Napoli -Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de "Il Mattino":

"Ho temuto il peggio dopo il secondo gol di Higuain, temevo finisse in goleada. Ma il Napoli non poteva essere quello del primo tempo, peccato per il terzo gol che ha ritardato la reazione, altrimenti si poteva addirittura sperare nel colpaccio. Il fatto che il Napoli sia stato superiore nella parte finale è un merito di Ancelotti non un demerito bianconero. La Juventus va aggredita “alta”, queste potenzialità esistono, la verità è che sono stati bravi loro a pressare dal primo istante, e questo ha inevitabilmente condizionato la gara. Koulibaly? È il grande leader del gruppo, trovo quasi normale che paghi il ritardo di forma, resta un intoccabile"