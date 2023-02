Luca Marchegiani ha rilasciato una intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Inter e Milan, insieme al Napoli, saranno presto protagoniste pure in Champions: può essere l’anno buono per vedere un’italiana ai quarti?

"Me lo auguro e penso che ne abbiamo la possibilità perché il sorteggio non è stato impossibile per nessuna delle tre: certo ci vorrà attenzione però una, due o forse tre me le aspetto ai quarti".