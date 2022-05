Marani difende Spalletti: "Si è dovuto giustificare dall'esame di napoletanità inflittogli da ADL"

Calcio Napoli - Matteo Marani, nel suo editoriale sulle pagine di Tuttosport, difende Luciano Spalletti dalle critiche che in queste settimane lo stanno prendendo di mira nell'ambienta napoletano.

Ecco cosa scrive Marani su Tuttosport:

"Stimo tanto, troppo Luciano Spalletti per vederlo passare dall’esame di “napoletanità” inflittogli dal presidente Aurelio De Laurentiis, che a Napoli non ha mai abitato in 18 anni di presidenza e che ha posto a Castelvolturno, provincia di Caserta, la base operativa. Era evidente che il tecnico dovesse in qualche modo giustificarsi da quella pelosa accusa di non essere abbastanza figlio di Partenope. Ma che senso ha? Ma di cosa stiamo parlando? Napoli è una città moderna, con uomini e donne europei, con lo sguardo aperto al futuro e non rinchiuso nei vicoli di Spaccanapoli, assai diversi dai vecchi racconti di Curzio Malaparte. Basta con i luoghi comuni, gli stereotipi, la solita pochade alla Totò. Napoli ha una civiltà superiore a molte altre del profondo Nord"