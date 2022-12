Maradona-mania ai Quartieri Spagnoli: boom di turisti, "è l'ultimo gol di Diego!"

Ai Quartieri Spagnoli esplode la Maradona-mania: limonate, spritz, panini, portachiavi e ora anche una pizzeria chiamata "Santa Maradona", al murale impazza il merchandising del numero 10. Ne parla questa mattina l'edizione del quotidiano La Repubblica, che racconta del fiorente mercato turistico che si è venuto a creare nella zona dei Quartieri Spagnoli ormai nota come Largo Maradona, in via Emanuele De Deo.

Maradona ai Quartieri Spagnoli

Ultime notizie. File di turisti arrivano ogni giorno per ammirare il murales e vengono coinvolti in un fiume di musica, canti e balli e "con il boom di turisti a Napoli, - racconta La Repubblica - continuano a spuntare nuove attività tra le strade e i vicoli che portano al murale diventato la tappa turistica più gettonata in città. Tutte, rigorosamente, aperte nel nome di Diego. Come la pizzeria "Santa Maradona", inaugurata poco più di tre settimane fa, dove le pizze hanno nomi legati alla vita e alla carriera del Diez".

E chi vive il luogo lo dice chiaramente: "I Quartieri Spagnoli non sono mai stati così vivi e così belli come ora. Ed è tutto merito di Maradona che come in un sogno anche da lassù aiuta Napoli. Dandoci lavoro e speranza". Quello che Repubblica chiama l'ultimo gol di Diego.