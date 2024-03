Maradona Jr: "Papà amava i napoletani! Preferì lo scudetto al Mondiale, il suo sogno era allenare il Napoli"

Ultime notizie. Oggi sul Corriere della Sera una lunga intervista a Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro. Si è parlato anche del Napoli e del rapporto di Maradona con la città: "Era innamorato di Napoli e dei napoletani. Chiedeva a Nino D'Angelo di mandargli le canzoni e adorava Carmela, capolavoro di Sergio Bruni che lui pnesava fosse di Mauro Nardi. Del primo scudetto mi diceva che la gioia fu incontenibile perché sentiva di aver vinto per una città intera ed era convinto che quel giorno fu per lui l'apice della felicità".

Più del Mondiale vinto in Messico? "Era un discorso diverso perché l'Argentina era la sua terra e si commuoveva ogni volta che toccava i colori della sua maglia, ma in Messico non c'era il suo popolo a festeggiare con lui".

Avrebbe cambiato squadra? "In Italia mai, mi diceva che era disgustato dalle offese sui campi delle città del Nord perché sentiva la sofferenza dei napoletani. Avrebbe voluto il Marsiglia e Ferlaino disse di no". E di Ferlaino cosa pensava? "Era molto arrabbiato con lui ma provava anche tanta tenerezza".

E quei rapporti con la camorra? "Disse che in un momento della sua vita, nel periodo finale della sua storia a Napoli, si era sentito protetto da loro. In città non riusciva più a vivere".

Qual era il sogno di Maradona? "Allenare il Napoli".