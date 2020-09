Maradona Jr: "Osimhen può fare 30 gol! C'è un giocatore del Napoli per cui impazzisco"

Notizie Calcio -Diego Armando Maradona Jr. ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Repubblica:



«Il Napoli è partito veramente bene. Mi è piaciuto lo spirito mostrato negli allenamenti durante il ritiro a Castel di Sangro». Diego Maradona junior li ha seguiti con attenzione in Abruzzo: «Ho visto giocatori disponibili. Gattuso ha confermato ancora una volta il suo valore».



Ha già avuto modo di parlare con l’allenatore del Napoli?

«Non ancora. Ma una volta abbiamo giocato contro»

.

Quando è successo?

«Ero nella nazionale under 17 e affrontammo l’Italia dei grandi. Mi marcò lui – sorride – non fu proprio piacevolissimo per me».



Cosa ne pensa della gestione Gattuso?

«Mi piace molto. Il gruppo ha avuto un grande impatto. Ha lavorato in maniera intensa e questo fa ben sperare per il campionato».



Parliamo di Osimhen. Che ne pensa del nuovo attaccante azzurro?

«È un attaccante di grandissima prospettiva, ha margini di miglioramento allucinanti. Se messo nelle condizioni giuste, può diventare un bomber da 30 gol. Ha appena 21 anni».



In cosa deve migliorare?

«Ho espresso qualche dubbio sulla sua fase di costruzione, quando viene a legare il gioco. Non deve farlo troppo, non deve essere il suo primo obiettivo. È bravo ad attaccare la profondità e se ha spazio davanti fa male. Va messo nella condizione di calciare tante volte in porta. Una volta può sbagliare, la seconda no».



Possono giocare Osimhen e Mertens in coppia?

«Aspettiamo la fine del mercato. Se il Napoli dovesse rimanere con questa squadra, non sarebbe facile vederli sempre insieme dal primo minuto. Vediamo anche cosa farà Petagna: avrebbe poco spazio se da terza punta in organico».



Crede al 4-2-3-1 come nuovo modulo?

«Assolutamente no. Fabian e Zielinski non avrebbero collocazione tattica. Stesso discorso per Elmas. Gattuso adesso ricomincerà con il 4-3-3 ma ha costruito un’alternativa tattica che può servire in determinate partite».



Cosa deve fare ancora il Napoli sul mercato?

«Se va via Ghoulam, è fondamentale un terzino sinistro da affiancare a Mario Rui. Poi aspetto di capire la vicenda Koulibaly: 75 milioni sono tanti. Se dovesse essere ceduto, ovviamente andrebbe sostituito con un difensore centrale di livello».



Quale giocatore ha colpito Diego junior durante il ritiro?

«Ho da sempre un debole per Zielinski. Per quanto mi riguarda, è un calciatore fortissimo. A Castel di Sangro mi ha colpito molto Politano. Lo conosco, ha tante qualità. All’inizio ha fatto un po’ di fatica ad ambientarsi, ma adesso può essere protagonista».