Manolas punta la Roma, CorSport: non perderebbe per nessuna ragione questo appuntamento da vivere come ex

Napoli Calcio - Tre giorni alla Roma, hanno ripreso ad allenarsi interamente in gruppo sia Kostas Manolas che Hirving Lozano, accompagnati da un più deciso ottimismo di rivederli almeno fra i convocati per la prossima partita del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Il greco non perderebbe per nessuna ragione questo appuntamento da vivere come ex, dopo il quinquennio capitolino. Le intenzioni ci sarebbero tutte, ma resta difficile ipotizzare un suo utilizzo, dopo la distorsione alla caviglia che l’ha costretto a saltare 8 appuntamenti fra campionato e coppe (inframezzati dagli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli). Kostas non può essere al top, il suo rientro andrebbe dunque dosato"