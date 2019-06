Manolas-Napoli, è fatta. Il Mattino: Giuntoli incontra Raiola, accordo su tutto, poi toccherà a Diawara alla Roma

Ultimissime calcio Napoli - I giorni che verranno porteranno l'ufficialità del passaggio di Manolas al Napoli. In queste ore a Montecarlo, nel quartier generale di Mino Raiola, il ds Giuntoli delinea i dettagli economici di una trattativa che ha avuto due giorni fa la sua svolta, con l'accordo con la Roma.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"L'ingaggio sarà di circa 3,5 milioni di euro, più facili bonus. I giallorossi incasseranno 32 milioni, più o meno i denari necessari per far tornare i conti al 30 giugno. Una boccata d'ossigeno indispensabile per la società di Trigoria. A luglio c'è l'intesa per il trasferimento di Diawara: 18 milioni più altri 3 di bonus in caso di accesso alla zona Champions nelle prossime due stagioni".