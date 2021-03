Manolas e Lozano, ottimismo per la Roma! Entrambi hanno lavorato in gruppo, c'è fiducia per vederli convocati

Napoli Calcio - Tre giorni alla Roma prima della sosta, ma quattro consecutivi per allenarsi almeno con un po’ di continuità in più rispetto al consueto. Il Napoli ha ripreso la preparazione ieri dopo i due giorni di relax accordati successivamente al blitz del Meazza, come racconta il Corriere dello Sport.

Manolas e Lozano, ottimismo per la Roma