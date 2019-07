Manolas e Insigne out per il Benevento: visite mediche a Villa Stuart per il greco, il capitano arriverà a ora di cena

Nel pomeriggio di ieri il Napoli ha avuto libera uscita ma gli “ultimi arrivati” Mertens, Mario Rui, Hysaj, Maksimovic, Milik, Zielinski e Vinicius Morais, che ha goduto di qualche giorno di permesso, si sono recati al campo di Carciato per lavorare in palestra. Oggi arriveranno Lorenzo Insigne e Kostas Manolas, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Lorenzino partirà nel pomeriggio da Roma con Manolas e a ora di cena raggiungerà il ritiro del Napoli in Val di Sole. Non parteciperà né assisterà alla prima amichevole della stagione in programma oggi alle 17.30 al Comunale di Carciato con il Benevento di Pippo Inzaghi, non riuscirà, ma la prossima volta, cioè venerdì con il Feralpi Salò, magari assaggerà il campo con la fascia di capitano al braccio sinistro. Kostas arriverà oggi e domani sosterrà il primo allenamento: prima di tutto, però, le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, probabilmente con la supervisione del dottor Canonico"