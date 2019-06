Manolas a Dimaro, ma non dal primo giorno! Il greco ha diritto a ferie supplementari, ecco quando potrebbe raggiungere il Trentino

Ultimissime calcio mercato Napoli - Il difensore greco Kostas Manolas è in vacanza a Naxos, la più grande isola delle Cicladi, soprattutto casa sua, in attesa di raggiungere i nuovi compagni del Napoli a Dimaro con un pizzico di legittimo ritardo (causa Nazionale). Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Si sta allenando con il Pannaxiakos, il suo primo club, così da presentarsi in forma a Dimaro. Seppur non dal primo giorno di ritiro, in programma dal 6 al 26 luglio: Kostas, infatti, è reduce dalle qualificazioni a Euro 2020 con la Grecia e dunque ha diritto a ferie supplementari rispetto ai colleghi liberi da impegni del genere. L’idea è che possa affacciarsi in Val di Sole a metà del cammino, ma nelle prossime ore non è escluso un blitz a Napoli (o a Roma) per la firma"