Manna prova un clamoroso scambio col Torino per arrivare a Buongiorno

Calciomercato Napoli - Con l'arrivo ufficiale di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, continuano a farsi sempre più insistenti le voci in merito al futuro nuovo attaccante azzurro. Non solo l'addio di Victor Osimhen, anche Giovanni Simeone è destinato ad andare via. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi di Repubblica:

"In partenza c’è anche Giovanni Simeone: l’argentino vuole maggiore continuità e il diesse Manna l’ha proposto al Toro nell’ambito dell’affare Buongiorno. Se dovesse andare via, Conte avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca, 23enne che ha fatto abbastanza bene nella sua prima stagione in A con l’Udinese. Una vera e propria rivoluzione, dunque. Due nuovi attaccanti per ripartire".