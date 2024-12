CdS - Difensore centrale, poker di nomi studiati da Manna: spunta anche uno svincolato

Juan Jesus è sul mercato. Il Napoli ha deciso di cedere il difensore brasiliano il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sono quattro profili che potrebbero sostituire l'ex Roma. In lista c'è anche un calciatore svincolato.

Il Napoli cerca un difensore centrale: i nomi

Calciomercato Napoli - Ecco la lista dei difensori centrali che il Napoli starebbe monitorando per la prossima sessione di mercato secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Tra i profili attenzionati ci sarebbe anche uno svincolato che conosce molto bene la serie A per avrci giocato con la maglia della Lazio:

"In lista anche Kiwior dell’Arsenal, che per il momento non è intenzionato a cederlo in prestito; lo svincolato Luiz Felipe; Vitik dello Sparta Praga; Coppola del Verona".