Mangala in pole per il centrocampo, il nodo è la formula del trasferimento: ADL ha pronta la soluzione

Grandi manovre intanto a centrocampo con il Napoli che ha bisogno di un vice Anguissa. Attenzioni concentrate su Orel Mangala del Nottingham Forest.

Orel Mangala

Il Napoli torna su Mangala

Come riporta Il Mattino, ancora una volta il nodo è relativo alla formula del trasferimento con il Napoli che spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre i Reds vorrebbero monetizzare. Ecco che la soluzione potrebbe essere una sorta di conguaglio che De Laurentiis riconoscerebbe agli inglesi in caso di mancato riscatto a fine stagione.

