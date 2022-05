Mancini va a caccia del talento perduto: convocati 53 ragazzi, anche due del Napoli

Gaetano e Zanoli fanno parte dei convocati di Roberto Mancini. Come riferito dal Corriere della Sera, il ct va a caccia del talento perduto cercandolo nella meglio gioventù. Così Roberto Mancini ha convocato per tre giorni a Coverciano 53 ragazzi di interesse Nazionale, che saranno divisi in due gruppi e visionati tra martedì e giovedì. Si tratta di 29 giocatori di serie A, 18 di B e 6 che provengono dall’estero. Il club più rappresentato è il Genoa con 6 elementi, seguito da Milan, Empoli e Cremonese con 4. Simone Pafundi, classe 2006 dell’Udinese, è il più giovane. Lunedì Mancini farà le convocazioni vere e proprie per la «Finalissima» contro l’Argentina e per le 4 partite di Nations League.

