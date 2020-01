Mancini: "Di Lorenzo? Fa un po' il centrale e un po' l’esterno: se la gioca con cinque nomi per l'Europeo"

Ultimissime calcio Napoli - Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti argomenti toccati, c'è quello relatibi ai terzini che potrebbero essere convocati per l'Europeo: "Emerson adesso non gioca, De Sciglio neanche, Florenzi nella Roma ha avuto momenti difficili, Biraghi è altalenante, Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno, Spinazzola ha qualità ma è poco utilizzato, Lazzari non è terzino e non è un’ala… Il momento è un po’ così, ma dovrò scegliere tra questi: da qui a giugno spero almeno che giochino"