Malcontento Meret, Gazzetta: l'esclusione fa discutere, Gattuso non ammette intromissioni! Rimandato l'appuntamento per rinnovare

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel Napoli c'è un vero e proprio caso che riguarda il portiere Alex Meret. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi.

"Gattuso sta preferendo David Ospina, più funzionale al gioco imposto dal nuovo allenatore. L’accantonamento dell’ex Udinese è ancora oggetto di discussione. Ma l’allenatore non ammette intromissioni nel suo lavoro e nelle scelte. Nonostante Meret sia stato un investimento vicino ai 25 milioni di euro, per il momento resta in panchina, portandosi dietro quel malcontento che, fin qui, gli ha consigliato di rimandare l’appuntamento col club per il rinnovo del contratto"