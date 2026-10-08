Malagò da presidente a commissario, Gazzetta: persa dignità, mesi di veleno e fuoco incrociato finiti in un “volemose bene” alla romana

Ultime notizie Serie A - La Figc è stata commissariata, a causa di un’irregolarità sul tesseramento del candidato vincente Malagò, e come commissario è stato scelto Malagò, «perché - ha spiegato poi il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - è stato vittima di un malfunzionamento e non doveva pagare lui». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Mesi di veleno e fuoco incrociato finiti in un “volemose bene” alla romana, anche se qualche sconfitto, politicamente parlando, c’è. Il passo indietro di Buonfiglio ha per molti il sapore della mossa della disperazione: una volta che a Palazzo H ci si è resi conto che la conta dei voti non regalava le certezze sperate, si è corsi ai ripari col compromesso storico. Quello che sicuramente si è perso per colpa di questa vicenda, oltre a residui di dignità, è il tempo (senza parlare dei soldi, tra quelli per i pareri dei vari giuristi e quelli che serviranno per il nuovo voto). Adesso Malagò freme per ripartire, tanto che già oggi sarà convocata l’Assemblea elettiva per decidere il prossimo presidente: l’appuntamento è per il 14 dicembre alle 11 all’Hilton Airport Fiumicino”