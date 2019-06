Maglia numero 10 a James Rodriguez? Ipotesi clamorosa di Gazzetta: "E' il suo numero preferito, il Napoli potrebbe convincersi"

Ultimissime calcio Napoli, clamorosa ipotesi della rosea: la nuova maglia Napoli potrebbe rivedere il numero 10 ritirato in onore di Diego Armando Maradona.

«Il Napoli è un club che ha avuto storia. Ha avuto Diego, e dunque bisogna essere all’altezza di una situazione simile. Arriveranno i giorni per pensarci, voglio fare in modo che tutte le cose vadano bene»

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parte dalle parole rilasciate dal trequartista colombiano del Real Madrid James Rodriguez, obiettivo di mercato della Ssc Napoli, dopo Colombia-Qatar di Coppa America. Secondo il quotidiano, c'è una ipotesi clamorosa da non sottovalutare:

"Napoli ha avuto grandi numeri 10, è stata sulle spalle di Sivori e di Maradona. Dopodiché quella maglietta è stata ritirata, nell’era De Laurentiis, dopo il ritorno in serie A, Da allora, più nessuno l’ha indossata e, probabilmente, non lo farà nemmeno James Rodriguez anche se il 10 è il suo numero preferito. Ma Napoli potrebbe anche convincersi che forse è giunto il momento che qualcun altro la indossi e il talento colombiano ha tutte le qualità per vestirla"