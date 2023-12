Magia tricolore svanita: scelte discutibile di De Laurentiis pronto a rimediare, subito 4 acquisti di spessore a gennaio

Napoli - Il 2023 del Napoli finisce nel modo peggiore possibile rispetto a come era iniziato. Perché la società di De Laurentiis crolla fuori dalla zona Europa dopo che aveva vinto lo scudetto qualche mese fa. Mea culpa del presidente del Napoli che ha ammesso i propri errori, una serie discutibili di scelte e ora vuole rimediare.

Napoli: De Laurentiis vuole rimediare agli errori nel 2024

Il 2023 sarà un anno che resterà comunque nella storia per i tifosi del Napoli. Un anno da favola che si racconterà di generazione in generazione. Una squadra che ha fatto innamorare, ha divertito e non ha avuto avversari fino ad alzare il terzo scudetto

Oggi però la magia tricolore è svanita, anche a causa di una serie discutibile di scelte di De Laurentiis ha portato a un presente difficile e più complicato di quanto si potesse immaginare. Arriva l'ennesima dimostrazione nell'ultima partita dell'anno e ora il duro e delicato compito ce l’ha De Laurentiis.

Ora servono i fatti e il mercato di gennaio sarà utile per il Napoli per riparare agli errori commessi. Supercoppa Italiana, Ottavi di Champions League e qualificazione tra le prime 4 di Serie A, saranno mesi lunghi per il Napoli che deve ambire al massimo ora.

Come spiega il Corriere dello Sport c'è bisogno di giocatori pronti, non è il momento di prospetti o di scommesse. Per questo motivo De Laurentiis pensa a tre o quattro innesti di spessore per Mazzarri per dare ancora un senso a questa stagione.