Maggio: "Gattuso m'è sempre piaciuto, ogni tanto va fuori dalle righe ma ci sta! Mai sentito più Sarri, al resto ci hanno pensato i napoletani"

Ultime notizie Napoli - Christian Maggio, difensore del Lecce ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Il Napoli che impressione le sta facendo?

«Quella degli azzurri è stata fin qui una stagione molto altalenante: erano partiti bene, poi una serie di problemini hanno fatto in modo che la corsa si fermasse. Ma io conosco la piazza: nelle difficoltà non è semplice venirne fuori. Sono contento perché nelle ultime partite Gattuso è riuscito a far star tranquilli tutti e infatti stanno arrivando anche i risultati. Al Napoli serve tornare in Champions e penso ce la possano fare»