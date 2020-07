"Ma si può giocare così?", Napoli in stato d'allerta per il lockdown di Barcellona: avviati contatti con l'Uefa

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Barcellona-Napoli: "«Ma si può?». Il Napoli se lo è chiesto, se sia il caso di giocare dove il numero di contagi da Covid sta risalendo in maniera talmente inquietante da spingere a misure restrittive o valga la pena di ipotizzare una alternativa che sia rassicurante per le squadre e per i club: c’è una situazione che ha creato apprensione ed ha spinto le autorità di Barcellona a sconsigliare di uscire di casa e il Napoli, ovviamente, s’è allertato e - turbato - ha cominciato a porsi (e a porre) domande inevitabili. Primo passaggio, uno scambio di idee con il Console italiano a Barcellona, Alessandra Di Pippo, per entrare tra le pieghe di una vicenda che resta inquietante. Poi, contatti anche con l’Uefa, per tentare (assieme) di immaginare gli sviluppi, nel caso peggiori la situazione in Catalogna".