Lunedì summit a Castel Volturno voluto da Garcia, presenterà le 3 new entry del suo staff tecnico: i nomi

Inizia la nuova stagione del Napoli! Ormai ci siamo, sarà una nuova era come annunciato dal sito della società ormai già da diversi giorni. Lunedì 10 luglio sarà una giornata importante. Non solo la presentazione della nuova maglia e del nuovo sponsor MSC a bordo della nave MSC World Europa, ma anche un primo incontro a Castel Volturno voluto da Garcia in persona. A riportare la notizia è l'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno:

"Lunedì Garcia sarà al centro sportivo di Castel Volturno, ha voluto un confronto con lo staff tecnico e medico per programmare il lavoro degli azzurri. Sarà l’occasione giusta per iniziare a mettere a sistema le conoscenze dei tanti collaboratori che lavoravano già al Napoli e le new entry tra gli uomini di Garcia: il preparatore atletico Paolo Rongoni, il vice Stephane Jobard e il collaboratore storico Claude Fichaux".