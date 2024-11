Lukaku si esalta quando vede il Toro: ecco il bottino. E c'è un tabù da spezzare...

Ultimissime TorinoNapoli, occhio in particolare a Romelu Lukaku domani in campo. Perché il belga, come evidenzia Il Mattino oggi in edicola, si esalta quando vede i granata.

Torino-Napoli, Lukaku si esalta coi granata

Il Toro, infatti, è la squadra di serie A contro cui Lukaku si esalta maggiormente. Il bottino è di 5 gol e 4 assist di Big Rom contro i piemontesi. Motivo per cui c’è fiducia in vista di domani e dopo il gol determinante in Napoli-Roma.

Una rete sarebbe importante per un altro dato da resettare: ovvero il centravanti, finora, non ha mai segnato per due partite consecutive.