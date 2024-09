Lukaku non si è impigrito, Gazzetta: non ha voluto deludere Conte, ora insegue un record di Ibrahimovic

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante belga del Napoli Romelu Lukaku non si è impigrito, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Lukaku non si è impigrito

S’è calato nel ruolo, al debutto ha fatto la cosa per lui più naturale, segnare: "a Cagliari s’è ripetuto per la quarta volta in altrettante gare e insegue Ibra, capace di farne sei consecutivamente all’identico, malcapitato avversario. Per non deludere Conte, Lukaku non si è risparmiato, ha lasciato che i giorni di ferie divenissero «straordinari», s’è travestito da Stachanov".

