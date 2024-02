"Luce spenta, sconsolato, Koundé lo tormenta!". Kvaratskhelia delude, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Barcellona 1-1, di seguito le pagelle dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli-Barcellona 1-1, pagelle Kvaratskhelia

Gazzetta dello Sport 4,5

A testa bassa, ma non come quando dribblava tutti e andava in porta: sconsolato, piuttosto. Forse pure poco attivato dai compagni. Non uno spunto

Corriere dello Sport 5

Le prime scene sono bruttine. E parecchio: sbaglia tre volte di fila, tra appoggi e possessi perduti, e poi c’è Koundé che lo tormenta ovunque, spesso in anticipo, con i raddoppi di Yamal. E così nel primo tempo la vede poco. Mai nel secondo. Luce spenta: la sostituzione fa rumore, ma non si può vivere di speranze.

Tuttosport 5,5

Gran duello con Koundé, che, ai punti vede vincitore il blaugrana.