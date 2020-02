Lozano rebus irrisolto! CorSport: l'addio di Ancelotti ha peggiorato la sua situazione, lo potrebbe portare all'Everton

Notizie Calcio - Hirving Lozano detto il Chucky: solo che, finora, da brividi è stata proprio la sua prima stagione azzurra. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“In sei mesi il rebus dell’uomo da 50 milioni di euro, l’acquisto più costoso della storia del club, non è stato ancora risolto. Ovvero: avrebbe dovuto fare la differenza, e invece ha trovato pochissimo spazio. Il Napoli ha investito proprio questa cifra per acquistarlo e in sei mesi Hirving ha collezionato appena 23 presenze, 3 gol e un assist. Di cui 6 con Gattuso. L'addio di Ancelotti, il suo grande sponsor, ha peggiorato la sua situazione: però Carletto, a quanto pare, lo potrebbe portare all'Everton. La stima è intatta”