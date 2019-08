Lozano pronto per la Juventus! Gazzetta: le gerarchie in attacco sono cambiate, bisognerà capire chi gli cederà il posto

L’arrivo di Hirving Lozano, probabilmente, ha consigliato al tridente napoletano formato da Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Callejon di rimboccarsi le maniche e di lavorare sodo per provare a conservare quel posto che fino alla scorsa settimana nessuno avrebbe mai messo in discussione. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Da venerdì, giorno in cui l’attaccante messicano ha firmato il contratto col Napoli, le gerarchie in attacco sono cambiate. O meglio, cambieranno nel momento in cui Lozano sarà nella condizione fisica migliore per giocare. Ancelotti, comunque, ha già annunciato che il ragazzo sarà pronto per la Juve. E allora bisognerà capire chi gli cederà il posto"