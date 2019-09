Lozano part time in Serie A? CorSport: problema jet lag, rientrerà giusto in tempo per la rifinitura

Notizie Calcio - Speedy Gonzales - alias Hirving Lozano - ha incantato alla prima, con la Juventus, poi è andato in Nazionale e si è ripetuto ai suoi livelli e a quella velocità che imbarazza le difese avversarie. Di lui ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il problema, anche per lui, si chiama jet lag, perché rientrerà giusto in tempo per la rifinitura e dopo aver sfidato con il suo Messico l’Argentina. Il part time diventa una possibilità, anche per avvicinarsi e con giudizio alla sfida Champions di martedì prossimo contro i campioni d’Europa del Liverpool. Lozano è uno e trino, senza voler essere blasfemi, può giocare ovunque, tra le linee, e quindi rappresenta il cosiddetto valore aggiunto"