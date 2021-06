Lozano alle Olimpiadi? CorSport: idea Messico come fuoriquota, salterebbe entrambi i ritiri con Spalletti

Napoli calcio notizie oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Messico vorrebbe portare il Chucky Lozano alle Olimpiadi di Tokyo insieme ad Hector Herrera. L'ex Psv, alle prese con le qualificazioni al Mondiale 2022, rischia quindi di saltare il ritiro precampionato. I giochi internazionali sono in agenda dal 23 luglio all'8 agosto. In sintesi: se alla fine l'idea dovesse diventare un piano concreto, il Chucky salterebbe sia il ritiro di Dimaro - dal 15 al 25 luglio -, sia la seconda fase di preparazione in Abruzzo (in programma a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto).