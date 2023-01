Lozano-Napoli ai saluti? Tuttosport: non solo Laurientè, nel mirino degli azzurri un talento danese

Calciomercato Napoli - La permanenza di Hirving Lozano a Napoli si complica sempre di più. Stando a quanto scrive Tuttosport, il Napoli non ha alcuna intenzione di rivedere al rialzo l'attuale contratto del Chucky in scadenza nel 2024. L'attaccante, grazie anche ai benefici del Decreto Crescita, guadagna intorno ai 4,5 milioni netti a stagione. Il divorzio sembrerebbe dunque scontato. Ragion per cui gli azzurri si starebbero guardando intorno per trovare un profilo in grado di sostituire Lozano.

Addio Lozano Napoli

Come scrive Tuttosport uno dei uno dei profili attenzionati è quello di di Armand Laurientè che il Sassuolo ha prelevato la scorsa estate dal Lorient per 10 milioni di euro. Il 24enne francese potrebbe essere utilizzato sia sul settore sinistro, dove Dionisi lo impiega, sia su quello destro dove aveva sempre giocato prima di approdare in Italia. L’altro è danese, Gustav Isaksen , 21enne esterno destro che gioca con il Midtjylland.