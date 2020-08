Lozano in uscita, Gazzetta: tre club della Liga sulle sue tracce, il Napoli spara alto

Ultime calciomercato Napoli. Hirving Lozano non ha entusiasmato nella sua prima stagione alle pendici del Vesuvio. L'attaccante messicano ha pagato lo scotto di un ambientamento difficile sotto la gestione Ancelotti, unito a diverse prestazioni non brillanti. Non sono bastati alcuni sprazzi di luce nella seconda parte di stagione per salvare l'annata, così il Napoli si starebbe guardando attorno per provare a cederlo senza ottenere una minusvalenza. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Lozano ha diversi ammiratori in Spagna. Si di lui ci sono Atletico Madrid, Siviglia e Valencia. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro".