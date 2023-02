Lozano e Politano, eterno ballottaggio: numeri simili, ecco il confronto

Ultime notizie. Oggi c'è Spezia Napoli e l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino si sofferma sul perenne ballottaggio tra Matteo Politano e Hirving Lozano, con il messicano che dovrebbe partire titolare.

Ballottaggio Lozano-Politano

Da quando è iniziato il campionato, i due calciatori si sono alternati sulla corsia offensiva di destra e il ballottaggio tra i due ha caratterizzato tutta la stagione del Napoli. Lozano ha giocato le ultime due partite contro Roma e Salernitana, mentre Politano era partito titolare contro Inter, Juventus e Sampdoria.

In ogni caso, come fa notare Il Mattino, entrambi hanno numeri abbastanza simili in termini di gol, assist e contributo alla manovra offensiva. Lozano ha collezionato 10 presenze da titolare, 9 dalla panchina, 3 gol e 3 assist in Serie A. Politano invece è a quota 18 presenze (10 titolare, 8 dalla panchina) e anche lui ha siglato 3 gol e 3 assist in campionato.

Secondo il giornalista Roberto Ventre, proprio l'alternanza tra Lozano e Politano ha consentito al Napoli di "avere sempre un uomo fresco a destra aumentando ancora di più l'imprevedibilità del tridente offensivo".