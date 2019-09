Lozano da impazzire, Gazzetta: "Talento esploso, ha meravigliato. Già titolare contro la Sampdoria"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta l'impatto mentale e tecnico di Hirving Lozano nel contesto Napoli. Il suo esordio all'Allianz Stadium ha fatto sbarrare gli occhi per qualità e mentalità espressa:

"Il talento di questo giocatore è esploso subito, contro la Juventus ha meravigliato per le sue qualità. Resta da capire chi dovrà fargli spazio. L’indiziato numero uno dovrebbe essere Callejon, fermo restando l’inamovibilità di Insigne anche se l’attaccante è in dubbio per sabato. E’ ipotizzabile, dunque, che il messicano sarà tra i titolari contro la Sampdoria".