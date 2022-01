Lotta Champions, torna sotto la Juventus. CorSera: mercato mai visto a gennaio, ha riacquistato ambizione ed entusiasmo

Tornare a mostrare i muscoli. E a usarli. Dopo Vlahovic, il mercato di «anticipazione» della Juventus ha consegnato ad Allegri un altro peso massimo: Denis Zakaria, mediano della Svizzera che ha fatto fuori l’Italia nella corsa al Mondiale e del Borussia Monchengladbach in crisi in Bundesliga. Ne parla il Corriere della Sera.

"La Juve lo ha pagato 7 milioni, ma bisognava muoversi d’anticipo sulle altre pretendenti e puntellare il centrocampo con un elemento più funzionale e più fisico.

Madama non ha tempo per aspettare: la sua rosa non era da quarto-quinto posto né l’anno scorso né quest’anno, ma era male assortita, soprattutto a centrocampo. Restano in piedi un altro ingresso, quello di Nandez del Cagliari che piace anche alla Roma, mezzala duttile che fa anche l’esterno e per il quale la Juve vuole il diritto di riscatto.

L’importante è dare una sterzata netta: grazie a un mercato mai visto a gennaio Madama ha riacquistato ambizione, entusiasmo e autostima, un tris di elementi che in certi casi sembra di toccare con mano"