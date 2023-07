Lotito: "Diritti Tv? ADL dice che è tutta una merda e non valgono un c***o. E gli altri lo seguono"

Calcio Napoli - Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni in una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche del presidente Aurelio De Laurentiis:

Giusto per non farti e non farci mancare nulla , s e i anche president e della co m missione per i diritti tv. Quanto vale il campionato in soldoni ?

«Sono circondato da m asochisti, non sappiamo vendere il prodotto. Aurelio dice che è tutta una merda, che non vale un cazzo. Ma si può? E gl i a l tri lo seguono. Abbiamo enormi potenzialità invece. Dovremmo occupar c i delle infras tru t ture prima che dei diritti tv . Io tra l’altro la media company ce l’ho già... Il nostro è il calcio del mors tua vita mea, tutti curano solo gli interessi individuali, io ho sempre lavorato per il sistema. Pensa al decreto salvacalcio, non salvaLotito. Se non mi fossi battuto per farlo passare non solo il calcio, ma tutto lo sport italiano sarebbe fallito. Il cinema ha avuto un miliardo, noi lo spostamento delle tasse con i relativi interessi» .