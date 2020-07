"Loro sono in forma, ma noi siamo più forti", Gattuso carica la squadra: il tecnico ha voglia di rivalsa nei confronti della dirigenza del Milan

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Loro sono in forma, ma noi siamo una squadra forte", ogni partita una motivazione diversa, valida, per tenere viva la carica nervosa di un Napoli che vuole provare a battere anche il Milan. Rino Gattuso ha studiato molto bene l’avversario con il suo staff e lo ha fatto non solo per quel sottile ed insostenibile desiderio di rivincita nei confronti di una dirigenza che non ha voluto dare seguito al suo progetto tecnico, pur avendo fatto dei veri e propri miracoli lo scorso anno".