Il Mattino - Insigne ritrova il gol al San Paolo dopo otto mesi: prestazione da vero capitano

Ultime notizie calcio Napoli - Una giornata, quella di ieri, importante per il Napoli e per Lorenzo Insigne, che con la sua doppietta firmata da calcio di rigore ha regalato il successo ed i quarti di finale di Coppa Italia agli azzurri. Gol importanti per l'ex Pescara che, come sottolineato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", ha ritrovato la via della rete al San Paolo otto mesi dopo l'ultima volta, in quel caso contro il Cagliari. Ma le buone notizie per lui e per tutto il mondo che gravita attorno al Napoli non si fermano qui. Ecco quanto si legge a proposito della sua prestazione nel complesso:

"Gioca da capitano e dopo i segnali molto positivi già mostrati contro la Lazio all'Olimpico si conferma nel match di Coppa Italia contro il Perugia. Una partecipazione costante alla manovra sia con giocate offensive efficaci come l'assist a Lozano per la prima occasionissima della partita sui piedi dell'attaccante messicano fermato da un grande intervento di Fulignati e sacrificio difensivo con recuperi fino ai limiti dell'area di rigore".