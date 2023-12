Locatelli e Danilo dal 1' contro il Napoli? Le ultime dalla Continassa

Ultime notizie Napoli - Manuel Locatelli e Danilo sono entrati tutti e due nel concitato finale di Monza-Juventus, giusto in tempo per partecipare all’assalto decisivo. Giocheranno contro il Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Locatelli e Danilo dal 1' contro il Napoli?

Pochi minuti per il centrocampista, qualcosa in più per il capitano bianconero: