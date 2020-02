Lobotka stupisce, CorSport: è stato più veloce di Elmas ed Insigne, Gattuso riproporrà presto una soluzione tattica con lui

Nonostante ancora non giochi nel suo ruolo preferito, il nuovo centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è entrato nell’onda azzurra. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Serviva proprio uno così, al centro del campo e del progetto, in grado di andarsi a prendere il pallone anche nella propria area di rigore per portarlo a spasso con naturalezza e precisione. È ciò che ha fatto per un'ora. Ha uno stile di gioco personalissimo con baricentro basso e gambe robuste, ben piantate a terra, difficili da contrastare. Stupisce il dinamismo: contro la Sampdoria, in media, è stato il più veloce (7.9 km/h), anche più di Elmas (7.6) o di Insigne (7.3). Gattuso lo ha richiamato in panchina per far entrare Demme, i due possono coesistere, sono simili ma complementari, Gattuso li ha schierati insieme con la Lazio e riproporrà presto questa soluzione”