Lobotka mvp all’Europeo, Gazzetta: ha saputo mettere in croce rivali troppo presuntuosi

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka è stato nominato miglior giocatore del match tra Belgio e Slovacchia a Euro2024. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Lobotka mvp all’Europeo

Non è che Francesco Calzona, calabrese come il collega, si sia attaccato soltanto alla scaramanzia (un cornetto sulla giacca) per prendere il suo primo successo in un torneo: