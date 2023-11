Lobotka cruciale per Mazzarri: ecco cosa gli ha chiesto il tecnico in vista dell'Atalanta

Notizie calcio. Nel consueto 4-3-3 del Napoli il ruolo di Lobotka è sempre fondamentale: non solo un playmaker in fase di possesso e costruizione, ma anche equilibratore e raccordo tra i reparti. Nozioni che conosce bene Walter Mazzarri, già al lavoro per ridare smalto e brillantezza al centrocampista slovacco.

Colloquio Lobotka-Mazzarri, le richeste

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato cosa Mazzarri sta chiedendo a Lobotka negli ultimi allenamenti a Castel Volturno:

A Lobotka il compito di dettare i ritmi, con la raccomandazione di innescare nel modo più rapido gli attaccanti, in particolare quando si verifica una transizione positiva, situazione dove le qualità di conduzione dei giocatori del Napoli devono venir fuori senza limitazioni.